Législatives 2017, Seine-Maritime, 6e circonscription : Marie Le Vern, Parti socialiste (PS)

Marie Le Vern est candidate aux élections législatives 2017 dans la 6e circonscription de Seine-Maritime pour le Parti socialiste (PS).

Marie le Vern est née le 11 janvier 1983 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Elle habite désormais à Blangy-sur-Bresle.

Juriste de profession, la politique coule dans ses veines puisqu'elle est la fille d'Alain Le Vern, sénateur PS de Seine-Maritime et président du département entre 2004 et 2014. C'est en 2007, à 24 ans, qu'elle se présente pour la première fois pour un siège à l'Assemblée nationale, mais elle sera battue. En 2011, à 27 ans, elle obtient son premier mandat sur le canton de Blangy-sur-Bresle, désormais canton d'Eu. Un mandat qu'elle obtient de nouveau en 2015. En 2012, elle est élue comme suppléante de Sandrine Hurel à l'Assemblée nationale, puis deviendra députée en août 2015, lorsque cette dernière voit sa mission parlementaire sur la politique vaccinale prolongée. Elle est alors la benjamine du groupe socialiste, écologiste et républicain.