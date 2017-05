Législatives: aucun candidat NPA dans l'Orne

Le NPA, parti de Philippe Poutou, ne présente aucun candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin dans le département de l'Orne. Le parti dénonce la fragmentation de la " gauche de la gauche ", dans un chacun pour soi suicidaire, sans aucune concertation entre les partenaires habituels de ce segment politique.

A la veille de la date limité des dépôts des candidatures en préfecture, le NPA de l'Orne (Nouveau Parti Anticapitaliste) a annoncé ce jeudi soir 18 mai 2017 qu'il ne présente aucun candidat aux élections législatives dans ce département, alors que les instances nationales du parti ont laissé toute latitude à chaque section départementale, pour faire au mieux.

Fracturation à l'extrême gauche

Après l'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la république, le NPA de l'Orne estime que seule l'extrême gauche et le FN sont aujourd'hui en mesure d'incarner une opposition au pouvoir gouvernemental. Face au projet d'Emmanuel Macron, le NPA promet une rentrée sociale agitée, mais le parti ne peut que dénoncer l'actuelle fracturation de la gauche de la gauche.

Un responsable: Mélenchon

Pour le NPA, il va falloir reconstruire un nouveau parti ouvrier, après des législatives ou la France Insoumise, le PC, Lutte Ouvrière ont joué la carte du chacun pour soi, et où les forces extrêmement divisées risquent de se diluer et de ne pas peser. Le NPA ambitionne de recomposer l'extrême gauche après ses législatives. Mais il prévient: ça ne pourra pas être avec une seule tête et rien qui doit dépasser.

Ne pas en rajouter à la division

Partant du constat de la fragmentation actuelle, le NPA a décidé de ne présenter aucun candidat aux élections législatives dans l'Orne, pour ne pas rajouter de la division à la division, avec un résultat qui serait de toute façon décevant. Le NPA ne soutient personne lors de ces législatives et les électeurs décideront d'eux-mêmes.

Frédéric Gonano, membre du NPA61:

