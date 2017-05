Oubli total: une pièce sur la mémoire à découvrir près de Rouen

La Presque Compagnie présente dans le cadre de Curieux printemps sa pièce Oubli total jeudi 1er juin 2017 au Théâtre du Présent à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) dans laquelle Charlotte Rousseau recompose une histoire de famille à partir d'une valise pleine de diapos.

Missionnée par le CROUS depuis deux ans pour la programmation du Théâtre du Présent, la Presque Compagnie crée des spectacles pluridisciplinaires, puisant son inspiration dans le quotidien. Ses créations expérimentales prônent un théâtre moderne plus en phase avec notre monde.

Joué à Paris au Théâtre de l'Étoile et en février dernier au festival du centre dramatique contemporain d'Avignon, Oubli total mêle danse, jeux d'acteurs et narration pour interroger la mémoire, la fugacité de nos souvenirs et l'histoire individuelle. Crée il y a un an, la pièce existe sous une forme longue et une forme courte. Curieux Printemps offre l'occasion de découvrir la forme la plus étoffée.

La valise en carton

Cette pièce raconte l'histoire de Guy, un photographe amateur. En 2009, Charlotte Rousseau metteure en scène achète lors d'un vide grenier une vieille valise pleine de diapo pour 10€. Elle ne sait rien de cette famille et s'attèle à percer le mystère de cet homme en explorant ces images. Cette découverte va donner le lieu à une véritable recherche expérimentale et permet à l'auteur de s'interroger sur la notion de souvenir et sur la valeur de l'image.

L'originalité de cette pièce repose sur le recours à différentes disciplines croisées. Certains passages sont purement dansés, des projections vidéos sur écrans de fumée engendrent des apparitions fantomatiques et la musique est partie prenante du processus.

Que reste t-il de nos amours?

La metteure en scène a souhaité immerger complètement le spectateur dans cette fiction et interpeller tous ses sens à la fois. Les photos sont mises en scène, elles sont véritablement rejouées par quatre acteurs qui interprètent tour à tour tous les personnages de cette histoire recomposée qui raconte 30 ans de la vie de Guy.

Si la femme de Guy apparait très souvent dans ses premières diapos, celle-ci se fait de plus en plus discrètes tandis que d'autres personnages satellitaires apparaissent de manière plus récurrente. Oscillant en permanence entre le rire et les larmes, bercée par une musique un peu mélancolique, à la fois grave et décaléz, la pièce questionne le temps qui passe et l'importance de ces souvenirs tangibles dès lors que le discours s'y rattachant est perdu.

Pratique. Jeudi 1e juin à 20h. Théâtre du Présent à Mont-Saint-Aignan. Gratuit. www.theatredupresent.com

A LIRE AUSSI.

60 minutes inside : une heure pour découvrir l'histoire du théâtre près de Rouen

F(l)ammes, la pièce qui libère la parole des jeunes femmes de banlieue

Laurent Hilaire, un Français à la tête du ballet Stanislavski