Nommer un procureur sur l'ingérence russe "divise le pays", estime Trump

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que la nomination d'un procureur spécial dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle, annoncée la veille, "divise le pays".

"Je respecte l'initiative, mais toute cette histoire est une chasse aux sorcières et il n'y a aucune collusion à coup sûr entre ma campagne et moi-même - mais je peux toujours parler pour moi-- et les Russes, zéro", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse commune avec le président colombien Juan Manuel Santos à la Maison Blanche. "Je pense que cela divise le pays", a-t-il poursuivi.

