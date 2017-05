Législatives 2017, Seine-Maritime, 8ème circonscription : Béatrice Delamotte, La République En Marche

Béatrice Delamotte est candidate aux élections législatives 2017 dans la 8ème circonscription de Seine-Maritime pour La République En Marche (REM).

Béatrice Delamotte est âgée de 51 ans, mariée et mère de deux enfants. Elle est née dans le quartier de Graville (au Havre en Seine-Maritime) et vit aujourd'hui à Harfleur. Elle est salariée à la ville du Havre. Béatrice Delamotte a été déléguée syndicale CFDT pendant 10 ans, jusqu'en 2009. Elle s'est engagée auprès d'Emmanuel Macron en décembre 2016, intégrant En Marche. Lors de la création de l'UDI en 2012, elle a adhéré au parti pendant un an.

A LIRE AUSSI.

Qui sont les candidats En Marche investis en Seine-Maritime ?

Élections législatives en Normandie : les investitures de la République en Marche

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime