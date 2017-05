Près de Caen, réviser ses exams de manière ludique c'est possible

Le 24 mai 2017 à 16:21 Par : Margaux Rousset

Du 30 mai au 3 juin 2017, la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) propose une semaine "Révise tes exams". Des ateliers ludiques sont proposés et des professeurs viendront bénévolement pour aider les collégiens et lycéens à réviser leur bac et le brevet.