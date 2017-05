Législatives 2017, Seine-Maritime, 9ème circonscription : Didier Peralta, UDI

Didier Peralta est candidat aux élections législatives 2017 dans la 9ème circonscription de Seine-Maritime pour Les Républicains (LR).

Didier Peralta est né le 10 novembre 1953. Il est âgé de 63 ans. Il est marié, père de deux enfants et grand-père de trois petits enfants. C'est un ancien champion de France d'athlétisme.

Il est élu municipal de Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime) depuis 1983 et maire depuis 2001. Depuis 2007, Didier Peralta est aussi vice-président de l'agglomération Caux Vallée de Seine. Conseiller régional depuis décembre 2015 en charge de la biodiversité, il est à ce titre président de l'agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies (AREN) et vice-président du Parc régional des boucles de la Seine Normande. Président de la fédération départementale du Parti Radical, délégué départemental de l'UDI, il est également membre exécutif du Parti Radical et du conseil national de l'UDI.

A LIRE AUSSI.

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime