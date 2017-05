Accident mortel : prison ferme pour le conducteur sous cannabis

Un jeune conducteur jugé responsable d'un accident mortel de la circulation en 2013, après avoir fumé du cannabis, a été condamné à de la prison ferme jeudi 18 mai 2017 par le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne).

Deux mois de prison ferme et vingt-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser pendant six mois: c'est le délibéré rendu jeudi 18 mai 2017 par tribunal correctionnel d'Alençon (Orne), envers un jeune conducteur âgé aujourd'hui de 22 ans, reconnu coupable de l'accident qui avait fait deux morts le 21 août 2013 au soir, à Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon.

Face à face mortel

Sa voiture avait percuté, en face-à-face, celle d'un couple de trentenaires, décédés. Ils ont laissé derrière eux une petite fille âgée de 2 ans.

Le chauffard était positif au cannabis.

Les intérêts civils dans cette affaire seront fixés lors de l'audience du tribunal d'Alençon, le 7 juin prochain.

