Législatives 2017, Seine-Maritime, 9ème circonscription : Maeva Charbonnier, UPR

Maeva Charbonnier est candidate aux élections législatives 2017 dans la 9ème circonscription de Seine-Maritime pour l'Union Populaire Républicaine (UPR).

Maeva Charbonnier est âgée de 51 ans. Elle a trois enfants. Elle vit et travaille à Fécamp depuis 23 ans. Auparavant, elle a suivi des études supérieures de psychologie à Paris et travaillé comme aide-soignante. Maeva Charbonnier a travaillé dans l'association AFDAM et dans l'association Actif Insertion.

Entre 2001 et 2008, elle a été conseillère municipale de Fécamp dans la majorité municipale (sur la liste Union de la gauche en tant que représentante des Verts).