Equipe de France: retour de Lacazette, toujours pas de Benzema

L'attaquant Alexandre Lacazette, le milieu Moussa Sissoko et le défenseur Kurt Zouma ont été rappelés en équipe de France pour les trois matches de juin, a annoncé jeudi le sélectionneur Didier Deschamps, qui a en revanche encore écarté Karim Benzema.

Les Bleus affrontent le Paraguay en amical le 2 juin à Rennes, puis la Suède le 9 juin à Stockholm en qualifications au Mondial-2018, et enfin l'Angleterre en amical le 13 juin au Stade de France.

Interrogé sur l'absence de Benzema, Deschamps a répondu: "L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, elle s'est consolidée à travers la compétition où on a réussi à arriver en finale. Elle a continué d'être compétitive en qualifications. J'ai un groupe avec un équilibre, une harmonie".

"J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain, j'ai aussi incorporé de jeunes joueurs dont je considère qu'ils ont un fort potentiel, pour le présent et les futures échéances", a-t-il ajouté.

"Je suis l'unique décideur et je prends des décisions dans un cadre sportif. J'ai toujours considéré que le collectif était au-dessus de tout. A chaque liste, je prends le temps d'analyser, de réfléchir avec mon staff. Je choisis, j'assume mes choix. C'est toujours dans le sens de ce que je pense bien pour l'équipe de France", a-t-il conclu sur le sujet.

Benzema a de nouveau étalé dans L'Equipe de mercredi son amertume accumulée depuis l'affaire de la sex-tape et sa mise à l'écart en octobre 2015. Il a, à nouveau mercredi, sommé Deschamps de se justifier en tête-à-tête.

"Il y a un manque de cohérence dans ses propos. Il ne peut pas dire - il y a un an - que +tous les pays nous envient Benzema+ et, quelques semaines plus tard, changer de discours et d'option. Il connaît le foot. Je ne le comprends pas. Ca ne tient pas debout", avait-il attaqué.

Pour le reste de la liste, le rappel de Lacazette se fait au détriment de Kevin Gameiro, et celui de Moussa Sissoko aux dépens de Tiémoué Bakayoko.

Liste des 26 Bleus retenus jeudi par Didier Deschamps pour affronter le Paraguay en amical le 2 juin à Rennes, puis la Suède le 9 juin à Stockholm en qualifications au Mondial-2018, et enfin l'Angleterre en amical le 13 juin au Stade de France:

Gardiens: Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG)

Défenseurs: Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Christophe Jallet (Lyon), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Benjamin Mendy (Monaco), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG)

Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Lyon)

Attaquants: Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille)

