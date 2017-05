Le nez du France revient au Havre

C'est une des fiertés du Havre (Seine-Maritime), le paquebot France. La Cité océane était son port d'attache. Le nez du navire était vendu aux enchères mercredi 17 mai 2017 à Paris. Le Havre s'en est porté acquéreur.

Lors d'une vente aux enchères qui s'est déroulée mercredi 17 mai 2017 à Paris, la ville du Havre a acheté l'entrave supérieure de l'ancien paquebot France, plus communément appelé le "nez". Plus précisément, le Ministère de la culture a préempté la vente au profit de la Cité océane.

Un "nez" à 150 000 euros

L'État s'impose comme acquéreur et paye l'objet à la valeur de la dernière enchère. Le "nez" du France est parti à 150 000 euros. La relique du mythique paquebot sera donc de retour prochainement dans son ex-port d'attache. On peut imaginer un retour orchestré et mise en scène dans le cadre des festivités des 500 ans du Havre.

