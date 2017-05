Francis Heaulme condamné à perpétuité pour le meurtre de deux enfants en 1986

La cour d'assises de la Moselle a condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité Francis Heaulme pour le meurtre de deux enfants en 1986 à Montigny-lès-Metz.

Au terme d'un peu plus de six heures de délibéré, le jury a estimé le "routard du crime" coupable des meurtres de Cyril Beining et Alexandre Beckrich, 8 ans, retrouvés le crâne enfoncé à coups de pierres le 28 septembre 1986.

Il s'agit des 10 et 11e meurtres pour lesquels Francis Heaulme est condamné. Depuis l'ouverture de son procès le 25 avril, l'accusé avait constamment clamé son innocence.

