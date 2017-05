Ligue 1: Monaco mène 1-0 à la mi-temps face à Saint-Etienne

Monaco menait 1-0 à la mi-temps de son match en retard contre Saint-Etienne, mercredi, s'approchant encore un peu plus du titre de champion de France.

L'ASM n'a besoin que d'un nul pour succéder au palmarès au PSG, quadruple tenant du titre, avant même la 38e et dernière journée disputée samedi soir.

Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la première période, à la 19e minute: lancé par Falcao, il a effacé le gardien stéphanois Stéphane Ruffier d'une feinte et marqué son 15e but personnel cette saison en L1, à seulement 18 ans.

"On m'a toujours appris à travailler à tous les postes de l'attaque. J'ai eu toute ma formation et j'ai commencé en pro sur les deux côtés. Cette année, comme on joue en 4-4-2, il fallait un joueur qui tourne autour de Falcao, moi et Valère (Germain) on a rempli ce rôle-là, ce qui fait que je me retrouve dans plusieurs zones du terrain pendant le match", a dit Mbappé sur Canal+.

"Le public est venu nombreux, donc c'est la moindre des choses d'assurer le spectacle, du moins on essaie d'assurer le spectacle", a-t-il ajouté.

