Hockey-sur-Glace: beau bilan pour les Dragons en équipe de France

Les six Dragons de Rouen qui jouaient en équipe de France pour les championnats du monde de hockey-sur-glace ont conclu leur compétition sur une victoire contre la Slovénie. Un beau parcours pour les Normands de l'équipe.

Le championnat du Monde 2017, c'est fini pour les six Dragons de Rouen - Olivier Mame-Malka, Florian Chakiachvili, Damien Raux, Loic Lampérier, Jordann Perret et Sacha Treille - qui évoluaient avec la sélection tricolor. C'est sur une victoire 4-1 contre la Slovénie, qu'ils ont conclu leur tournoi.

Les Normands remarqués

Tous se sont illustrés, à l'image d'Olivier Dame-Malka, auteur d'un missile face au Canada qui figure parmi les plus beaux buts du tournoi, ou encore de Sacha Treille qui signe un tir en pleine lucarne lors de la rencontre face à la Suisse. Le portier de la Slovénie, Matija Pintaric se sera également montré, notamment lors du dernier match contre la France où il aura stoppé un bon nombre d'offensives et sera élu homme du match coté slovène.

Le bilan est à la fois positif et négatif pour les Bleus qui terminent 5e avec un total de dix points. Positif car l'équipe de France réalise son meilleur total de points après 2017 où ils s'étaient qualifiés en quart de finale et parce qu'elle se maintient dans l'élite du Hockey Mondial.

En revanche, l'équipe de Dave Henderson aurait voulu offrir à son public venu en nombre pendant les sept rencontres de poule, un quart de finale à domicile. Mais dans la poule la plus relevée depuis plusieurs années, la France n'aura pas démérité loin de là.

Un bon cru cette année

Vainqueur de quatre rencontres en sept matchs (la Finlande 5-1, la Suisse 4-3 aux tirs aux buts, la Biélorussie également aux tirs aux buts 4-3 et La Slovenie 4-1), les coéquipiers de Cristobal Huet et Laurent Meunier ont annoncé leur retraite internationale mais n'auront pas démérité face à la Norvège lors de leur premier match (défaite 3-2), contre le Canada (défaite 3-2) et contre la République Tchèque (défaite 5-2).

"J'avais les larmes aux yeux, assure Dave Henderson, coach de l'Equipe de France. Ce sera difficile de remplacer Cristobal Huet et Laurent Meunier sur la glace et aussi au point de vue leadership. Ce sont deux gars qui ont dédié leur âme et leur corps au hockey français. Quand tu sors avec quatre victoires et des défaites honorables, c'est un bilan positif. On ne fait pas les quarts de finale mais c'était un bon cru cette année et c'est encourageant pour le futur."

