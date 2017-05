Normandie : un père de famille enferme son enfant dans une machine à laver à Montivilliers

C'est une plaisanterie qui a bien failli mal tourner près du Havre à Montivilliers (Seine-Maritime) sur le parking d'Intermarché, mardi 16 mai 2017. Un père de famille a fait entrer son tout jeune enfant dans une machine à laver, mis à disposition en libre-service. La porte s'est bloquée et l'enfant s'est trouvé enfermé de longues minutes.

C'est finalement la police et les pompiers qui sont intervenus pour libérer le tout jeune enfant de moins de 10 ans, mardi 16 mai 2017 en fin d'après-midi, sur le parking d'Intermarché à Montivilliers (Seine-Maritime). Son père l'avait fait monter dans une machine à laver, dont il a fermé la porte, a priori pour prendre une photo selon le procureur de la République du Havre, François Gosselin. Mais la porte de la machine à laver s'est verrouillée automatiquement, ce qui a engendré la panique auprès de plusieurs témoins présents au moment des faits.

Pas de suite judiciaire pour le père de famille

La direction du magasin prévient la police et les pompiers qui ont pu libérer l'enfant. Il est sain et sauf. Le père de famille, qui aurait simplement voulu faire une blague un peu étrange n'a pas été arrêté. "On verra en fonction du rapport de police s'il faut prendre des mesures éducatives", précise le procureur de la République du Havre.

De son côté la direction du magasin précise dans un communiqué avoir "déposé une main courante auprès du commissariat pour faire toute la lumière sur ce regrettable événement".

