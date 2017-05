La composition du nouveau gouvernement dévoilée

Mercredi 17 mai 2017, la composition du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron a été rendue publique. Retrouvez ici les noms des nouveaux ministres et secrétaires d'Etat.

C'est officiel. La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée mercredi 17 mai 2017.

• Gérard Collomb, maire de Lyon, est nommé au ministère de l'Intérieur

• Nicolas Hulot est nommé ministre de la transition écologique et solidaire

• François Bayrou devient ministre de la justice, garde des sceaux

• Gérald Darmanin est nommé ministre de l'action et des comptes publics

• Frédérique Vidal est chargée du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

• Muriel Pénicaud est nommée ministre du travail

• Annick Girardin devient ministre des Outre-Mer

• Laura Flessel devient ministre des sports

• Le Normand Bruno Le Maire devient le locataire de Bercy, en charge de l'économie

• Sylvie Goulard devient ministre des armées

• Elisabeth Borne est nommée ministre des transports

• Jean-Michel Blanquer devient ministre de l'éducation nationale

• Jacques Mézard est nommé ministre de l'agriculture et de l'alimentation

• Françoise Nyssen devient ministre de la culture

• Jean-Yves Le Drian devient ministre des affaires étrangères et de l'Europe

• Agnès Buzyn est nommée ministre des solidarités et de la santé

• Richard Ferrand est nommé ministre de la cohésion des territoires



Un seul Normand figure donc dans les rangs du nouveau gouvernement : Bruno Le Maire est nommé ministre de l'Economie.

Christophe Castaner est nommé secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Marlène Schiappa est, elle, nommée secrétaire d'Etat chargée de l'égalité hommes-femmes. Sophie Cluzel devient secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Enfin Mounir Mahjoubi est nommé secrétaire d'Etat chargé du numérique.