Tennis de Table (Pro A) : le Caen TTC s'offre un dernier espoir pour le maintien !

Mardi 17 mai 2017 (19h30), le Caen TTC recevait Morez pour l'avant-dernière journée de Pro A, et une dernière à domicile. Une victoire 3-1 qui laisse espérer un maintien dans l'élite avant de se déplacer à Hennebont en juin prochain.

À l'occasion de la 17ème journée de Pro A, synonyme de dernière à domicile ce mardi soir, le Caen TTC accueillait Jura Morez, actuel 5ème au classement. Une rencontre à quitte ou double : En perdant, le Caen TTC était officiellement relégué en pro B. À l'inverse, en cas de victoire, l'objectif du maintien était relancé avant d'affronter Hennebont le 6 juin prochain. Finalement, c'est la 2ème option qui a été choisie par les hommes de Xavier Renouvin : une victoire 3-1 qui permet d'espérer encore au maintien en toute fin de saison. Pour prolonger l'aventure une 5ème saison en pro A, Caen devra non seulement réaliser carton plein face au 4ème du championnat, mais devra surtout compter sur le résultat de Roanne en déplacement à Angers, qui doit perdre sans enregistrer un seul point. Un maintien qui s'annonce difficile mais pas impossible...

Les rencontres

Face à Morez, Caen n'a pas eu la tâche facile à domicile. Les deux premières rencontres se sont jouées en 5 sets, de quoi faire monter la pression jusqu'au bout. Voici le résumé des rencontres :

1er match. LIVENTSOV Alexey - WANG Zhen : 3-2

Alexey Liventsov, a su une première fois donner l'avantage aux siens en s'imposant 3-2 à l'issue de 5 manches face à Zhen Wang, n°16 Français. Une victoire qui traduit encore sa saison exceptionnelle au sein du collectif caennais.

11-5, 5-11, 11-6, 4-11, 11-8.

2ème match. LORENTZ Romain - ARUNA Quadri : 2-3

Cette deuxième partie semblait être la plus tendue. Opposant le jeune caennais de 24 ans, champion de France en double il y a 3 ans, à Quadri Aruna, pongiste ayant participé aux quarts de finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la partie n'a départagé les deux hommes qu'à l'issue d'un 5ème set très serré. Le nigérian a fait parler son expérience.

11-8, 9-11, 9-11, 11-8, 10-12.

3ème match. MADRID Marcos - SILVA André : 3-1

Match capital pour prendre l'avantage, le mexicain Marcos Madrid a su prendre l'ascendant sur son adversaire du jour qui pourtant avait mal démarré la rencontre en perdant le 1er set (6-11). Si le pongiste caennais était encore incertain de pouvoir jouer une heure avant le début de la rencontre, pris par de maux de ventre, son courage lui a permis de s'imposer face à un André Silva mis en difficulté. Le mental a fait la différence.

6-11, 11-4, 11-9, 14-12.

4ème match. LIVENTSOV Alexey - ARUNA Quadri : 3-0

Pour cette dernière manche décisive, les deux meilleurs de chaque collectif semblaient être alignés. Le pongiste nigérian, n°3 français, a finalement déclaré forfait dès la première balle mise en jeu. Blessé au dos à l'issue de son premier match face à Lorentz, Quadri Aruna était dans l'impossibilité de poursuivre la rencontre. Le russe remporte donc le match 3-0 sur forfait, ce qui permet à Caen d'enregistrer une victoire 3-1, la cinquième à domicile cette saison. Un dernier succès à domicile qui n'en assure pas un avenir en Pro A mais qui permet de fêter les départs de Lorentz et Liventsov devant un public venu nombreux.

Xavier Renouvin, coach caennais, fait le point à une journée de la fin de la saison:

La der des der pour Lorentz et Liventsov

Romain Lorentz et Alexey Liventsov disputaient hier soir leur dernière rencontre à domicile sous les couleurs du Caen TTC. Chartres et Gazprom Orenbourg : voici les destinations des deux pongistes caennais pour la saison prochaine. Le francilien, Romain Lorentz, après avoir passé 4 saisons à Caen rejoindra Chartres. Quant à Alexey Liventsov, après son unique et exceptionnelle saison en Normandie, retournera chez lui en Russie pour intégrer le Gazprom Orenbourg. Une fin en apothéose pour les deux pongistes caennais... Romain Lorentz en gardera des bons souvenirs et croit au maintien jusqu'au bout

A LIRE AUSSI.

Tennis de table, Pro A : débuts réussis pour le Caen TTC

Tennis de table, Pro A. Caen se retrouve lanterne rouge

Tennis de table. Grosse claque pour Caen à domicile face à Hennebont

Tennis de table. Un Caennais champion de Russie

Tendance Sports : Pierre Gasly (Auto), Ambroise Hébert (VTT) et tout le football en Normandie au menu