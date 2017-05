Les gardiens de la galaxie 2, action et humour survoltés

Découvrez la critique du film "Les Gardiens de la galaxie 2" avec Chris Pratt et Kurt Russel.

Aujourd'hui je vous parle du film " Les gardiens de la galaxie 2 " avec Chris Pratt.

Le premier volet est sorti en 2014 et avait révolutionné les Marvel. Il faut dire que le comics " les gardiens de la galaxie " peut se permettre pas mal de choses, l'action se situant aux confins de la galaxie. Extraterrestres et vaisseaux à foison, le film avait marqué les esprits par la " cool attitude " de son héros interprété à merveille par Chris Pratt. J'avais bien aimé mais le label " meilleur Marvel " attribué par beaucoup m'avait un peu gâché le film car je m'attendais du coup à mieux.

C'est dans cette optique que je suis allée voir le vol. 2. La suite d'un film bien sympa mais pas aussi incroyable que ça. Et bien cette fois, dès la scène d'ouverture, j'ai été accrochée pour ne plus jamais être relâchée. Cette scène est déjà dans le domaine du culte! Un combat de malfrats-héros contre une grosse créature, ça apporte une bonne dose d'action, mais quand vous avez un contre-plan sur bébé Groot qui danse sur de la musique, alors là c'est le top. Le ton a tout de suite été donné: du fun, du fun, de l'action et plein de couleurs!

La synergie entre toute cette bande est impeccable. J'ai directement eu l'impression de faire partie du groupe, de la " famille ". Starlord est cool, Gamora badass, Drax hilarant avec son rire communicatif, Rocket rusé et Bébé Groot adorable. Ce sont les relations entre eux tous qui font le succès du film.

En effet, très vite et comme l'annonce le trailer, nous faisons connaissance avec Ego, le père de Starlord, qui donne la trame principale du film. L'histoire est sympa mais assez classique il est vrai. Mais évidemment, cela donne lieu à de belles bagarres spatiales et terrestres et ça c'est toujours aussi bien fait dans l'univers Marvel, ça envoie! Nous faisons aussi la connaissance de Mantis, un personnage naïf qui sait nous toucher et que j'ai beaucoup apprécié.

J'ai beaucoup aimé aussi les effets de décalage de la réalisation, comme cette scène d'ouverture dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi quelques scènes de combat coupées par des plans de caméra extérieures. Ne pas toujours assister à la bagarre en premier plan amène toujours un touche d'humour irrésistible dans ce film.

Ce vol.2 continue à jouer les morceaux " old school " de Peter Quill mais je les ai trouvés moins facile d'accès que ceux de l' "awesome mix vol.1 " qui à mon sens réunissait plus de titres connus des années 80 que celui-ci. Il y a quand même une bonne ambiance qui est apportée grâce çà cette musique.

Les gardiens de la galaxie 2 est un film qui remplit parfaitement son rôle de divertissement. J'ai rigolé de bon coeur de nombreuses fois et savouré les scènes d'action que nous offre le film. Bébé Groot réunit toutes les qualités qu'on attendait de ce personnage à la fin du 1 et les autres personnages sont tout aussi attachants. C'est un film que je vous conseille vivement d'aller voir en salles, si ce n'est déjà fait, actuellement immanquable au cinéma.

