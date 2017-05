Basket : Tamara Tatham, internationale canadienne débarque à Mondeville

Basket Après avoir terminé sa saison 2016-2017 à la cinquième place de Ligue féminine, Mondeville (Calvados) continue de dessiner son équipe pour la saison suivante. Ainsi Lysa Millavet s'ajoute à la liste des départs tandis que Tamara Tatham rejoint le club.

Une fois la saison terminée, à la 5e place suite à la victoire contre Basket Landes, l'USO Mondeville (Calvados) et son entraîneur Romain L'Hermitte continuent de dessiner la future équipe. Après les départs de KB Sharp, Marième Badiane et Michelle Plouffe, celui pressenti de Lysa Millavet s'est confirmé mercredi 10 mai. Arrivée il y a sept ans à Mondeville et passée pro il y a quatre ans, l'ailière a confié avoir besoin d'un nouveau challenge. "J'ai grandi ici, y ait fait de superbes rencontres, sûrement mes plus belles d'ailleurs !"

Une internationale canadienne pour en remplacer une autre

Côté arrivées, après Romana Hejdova, c'est l'internationale canadienne Tamara Tatham qui signe à l'USOM en provenance du Dynamo Novossibirsk en Russie. Cette ailière forte de 31 ans, qui a disputé l'eurocoupe avec son club apportera son expérience aux jeunes mondevillaises. Nul doute que la nouvelle capitaine de l'USOM et du Canada Kim Gaucher a joué un rôle prépondérant dans sa venue.

A LIRE AUSSI.

Basket : Fin de saison en apothéose pour Mondeville qui écrase Basket Landes (76-52)

Basketc (LFB) : Mondeville en terrain conquis à Basket Landes (76-79)