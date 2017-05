La baleine échouée de Luc-sur-mer retrouve des couleurs pour les 50 ans du Chemin Vert à Caen

Les habitants du Chemin Vert, secteur populaire du nord-ouest de Caen (Calvados), lancent les festivités du cinquantenaire de leur quartier, avec un premier rendez-vous "A coeurs ouverts", vendredi 19 mai 2017, sur le site de l'ancien collège Jacquard. C'est là qu'une baleine pas comme les autres est en train de voir le jour...

Elle fera bientôt huit mètres de long et poursuit sa croissance jusqu'au début, vendredi 19 mai 2017, des festivités programmées pour le 50e anniversaire du quartier du Chemin Vert à Caen (Calvados). Un quartier populaire de près de 9 000 âmes, animé d'une cinquantaine d'associations. La Baleine, oeuvre d'art contemporain, sera de la fête pour la première journée commémorative, sur le site de l'ancien collège Jacquard.

Œuvre participative

"J'ai entendu parlé de cette baleine qui a échoué dans le coin à Luc-sur-Mer il y a plus d'un siècle et qui selon la légende a permis de nourrir la commune pendant des années", explique l'artiste à l'origine de cette création collaborative, Baptiste Vanweydeveldt. Depuis la mi-avril, des habitants lui apportent des bombes de peintures ou des vêtements pour alimenter "In the Belly", visiblement en souffrance, comme un écho aux êtres humains qui débarquent par millier sur les côtes européennes, en quête d'une vie meilleure.

Nombreuses animation

Le Chemin Vert sera en fête jusqu'à la fin de l'année, avec des manifestations régulières dans des lieux symboliques du quartier. Ce cinquantenaire sera rythmé par plusieurs temps forts :

• Le 19 mai – Lancement des 50 ans du Chemin-Vert avec l'événement "À coeurs ouverts " sur le site Jacquard (6 rue Molière). Artistes et habitants du quartier ont travaillé ensemble lors d'ateliers préparatoires, afin de symboliser les futures évolutions du site Jacquard. Présentation des espaces végétalisés, des ateliers Line up et Forêt urbaine pour traduire les futures transformations et installations plastiques de l'atelier Ondes et "In the belly". Une balade botanique dansée est également proposée par la Compagnie Eteile. La journée se clôturera autour d'un repas partagé, à l'occasion de la Fête des voisins.

• Le 31 mai – Journée dédiée au sport et au bien-être à l'espace Champagne, de 13h à 17h30. Initiations gratuites, des démonstrations, des animations et ateliers…

• Le 25 juin – Événement "À coeurs vivants", la 3e édition du Festival Jacquard. Spectacles, des concerts, des performances, des installations, des expositions, une gratiféria… Des habitants du quartier présenteront une saynète théâtrale imaginée dans le cadre de " La Commedia Dell Normandie ".

• Les 20 et 21 octobre – Mon quartier animé, spécial 50e. Vernissage de l'exposition-photos "Regards sur le Chemin vert, partager la mémoire", réalisée par les habitants du quartier avec les photographes du Collectif Objectif Image 14, aura lieu le vendredi 20 octobre, à 18h30 au pôle de vie des quartiers Nord-Ouest. Chaque photographie reflète un regard, une vision du Chemin-Vert et rend compte de la vie du quartier, ses habitants, ses associations, son architecture… Un carnaval d'automne est également prévu, le 21 octobre à 15h. La déambulation partira du pôle de vie des quartiers Nord-Ouest, rue Jean-Racine.



