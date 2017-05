Bernard Cazeneuve : cinq ans au gouvernement, à quatre postes différents

Le Premier ministre, élu de Cherbourg (Manche), a quitté définitivement Matignon lundi 15 mai 2017, après cinq ans au service de la France.

La passation de pouvoir est un exercice que connaît bien Bernard Cazeneuve. Premier ministre de François Hollande, il a souhaité lundi 15 mai 2017 "la bienvenue" à Édouard Philippe. Le Normand d'adoption, ancien maire de Cherbourg (Manche), laisse place à un autre Normand, actuel député-maire du Havre (Seine-Maritime).

Quatre postes différents

Entré au gouvernement le 16 mai 2012 en tant que ministre délégué aux affaires européennes, il aura occupé trois ministères différents, avant d'être nommé à Matignon, le 6 décembre 2016, en remplacement de Manuel Valls. Après l'Europe, Bernard Cazeneuve avait en effet remplacé Jérôme Cahuzac au ministère du budget puis, déjà, Manuel Valls, au ministère de l'Intérieur, en avril 2014. Son image restera associée à la vague d'attentats qui a frappé la France, de Paris à Nice, en passant par Saint-Etienne-du-Rouvray.

"Faire au mieux"

Évoquant les attentats - "des épreuves" - Bernard Cazeneuve a dit son "immense gratitude" envers les militaires et forces de l'ordre du pays. "Je les emporte avec moi pour toujours dans mon coeur".

"Après cinq ans d'exercice, j'éprouve un sentiment de fierté, d'avoir pu servir mon pays" a indiqué Bernard Cazeneuve au moment de passer la main. Il ajoute avoir essayé de "faire au mieux", estimant que les décisions prises pendant le quinquennat étaient "bonnes et justes". Et que les résultats commencent seulement à arriver...

"Homme de gauche"

"Je quitte la responsabilité qui est la mienne en homme de gauche" a tenu à affirmer le Premier ministre, invoquant Léon Blum, Jean Jaurès, François Mitterrand, Laurent Fabius, et François Hollande. "On ne vient pas de nulle part, et si l'on veut montrer fermement la direction, il faut savoir de quel héritage on est comptable".

Comme il l'a souvent clamé à Cherbourg, lors de ses visites régulières, Bernard Cazeneuve a enfin rappelé que "le sens de L'État" était sa seule boussole.

