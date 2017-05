Il fait la pluie et le beau temps dans l'Orne, la Manche et le Calvados

Christopher Bridet est passionné de méteo. Ce Normand de 31 ans est à l'origine de la page Facebook Météo Basse-Normandie qui récolte près de 40 000 abonnés. Rencontre avec ce passionné.

Sur l'écran de son téléviseur, des cartes. Les orages et les températures de l'Orne, la Manche et du Calvados n'ont pas de secret pour lui. Christopher Bridet fait la pluie et le beau temps sur la page Facebook qu'il a créée en mai 2014. Météo Basse-Normandie comptabilise près de 40 000 abonnés qui suivent chaque jour ses prévisions météorologiques. Alors quand, il y a quelques jours, Christophe Bridet poste sur sa page que son ordinateur ne fonctionne plus, un pot commun est ouvert par l'un de ses fans. "En quatre jours, on a dépassé la somme de départ qui était de 580 euros". Une belle générosité qui lui a permis de racheter un ordinateur et de continuer à alimenter sa page.

Le Mont-Saint-Michel enneigé

Passionné de météo depuis tout petit, "j'entraînais mon père pour regarder les orages" se souvient cet agent commercial de 31 ans. Il n'exclut pas un jour de se rendre aux États-Unis pour chasser les orages. C'est une photo du Mont-Saint-Michel enneigé qui a fait décoller sa page Facebook. "En deux jours je suis passé de 700 à 5 000 abonnés".

Avant de partir au travail ou dès la fin de sa journée, Christopher met en ligne les cartes météorologiques du jour. "Je travaille à partir de sites spéciaux qu'utilise Météo France par exemple, je fais un mix de toutes les données et ça donne mes cartes. J'y passe entre trois et quatre heures par jour".

Parfois, près de 200 messages

Ce "Monsieur Météo" comme l'appellent ses amis et aussi un "Monsieur bons plans". "Mes amis m'appellent et me demandent régulièrement des prévisions. C'est assez pratique pour organiser des week-ends". Les Normands aussi sont friands de ses cartes. Chaque jour, il reçoit une dizaine de messages privés pour lui demander quel temps il fera demain. "Lorsqu'il y a des orages ou des épisodes neigeux ça peut monter jusqu'à 200 messages. Les gens sont très attentifs à ce genre de chose". Heureux de partager sa passion, Christopher fait également vivre sa communauté notamment en organisant des concours de photos sur la page Facebook.