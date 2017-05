Législatives : Sophie Guyon (Cercle du Cotentin) lance sa campagne à Saint-Vaast-la-Hougue

Candidate de l'union de la droite et du centre sur la 4e circonscription de la Manche, Sophie Guyon a lancé sa campagne dans le Val de Saire, samedi 13 mai 2017.

Environ 200 militants des sensibilités politiques de la droite et du centre étaient rassemblés à la Ferme du Thot, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), samedi 13 mai 2017, pour le lancement de la campagne des élections législatives. David Margueritte, président du Cercle du Cotentin, ayant décidé de conserver son mandat de vice-président de la Région, c'est Sophie Guyon qui portera les couleurs Les Républicains, UDI, Cercle du Cotentin et CPNT.

Âgée de 44 ans, cette technicienne Areva est également conseillère municipale et communautaire de Cherbourg en Cotentin. Son suppléant sera Hervé Feuilly, lui aussi conseiller municipal et communautaire.

Renouvellement et expérience

"Un duo qui mêle le renouvellement et l'expérience" estime David Margueritte, qui a appelé les équipes du Cercle du Cotentin et des partis politiques présents à s'engager pleinement derrière les candidats. Le sénateur de la Manche Jean Bizet a rappelé l'importance d'avoir des députés de la majorité Les Républicains UDI pour accompagner le nouveau gouvernement.

.@Sophie_Guyon "Nous avons l'opportunité et le devoir pour ce scrutin des #Legislatives2017 d'élire une nouvelle majorité" #circo5004 pic.twitter.com/7tS5J5yOP3 — Cercle du Cotentin (@Cercle_Cotentin) 13 mai 2017

Économie, pêche et agriculture, modèle social

Sophie Guyon souhaite représenter "toutes les aspirations du territoire", et être "un relai efficace entre la circonscription et l'Assemblée nationale". La campagne sera centrée sur trois principaux domaines : le développement économique du Cotentin et la défense de l'industrie nucléaire; la défense des secteurs de l'agriculture et de la pêche; la défense du modèle social français. "Chacun doit pouvoir travailler, se soigner, se déplacer et être un citoyen à part entière".

Le slogan de Sophie Guyon sera "Le Cotentin pour la France".

