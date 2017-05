Les gendarmes de Caen mobilisés pour recruter 5 000 sous-officiers en France

La gendarmerie nationale a allongé jusqu'au 26 mai 2017 sa période d'inscription au concours pour devenir sous-officier. Les besoins sont nombreux. 5 000 personnes sont recherchées. Illustration à Caen (Calvados).

Les besoins sont tels que la gendarmerie nationale a décidé d'allonger d'une semaine la période d'inscription au concours pour devenir sous-officier. Elle s'étend désormais jsuqu'au 26 mai 2017. "C'est le premier grade chez nous, celui qui permet d'entrer dans notre grande maison", confie l'adjudant Bruno Canet, adjoint au centre info-recrutement installé dans la caserne Claude Decaen à Caen (Calvados). Comme l'an passé, 5 000 personnes doivent être recrutées d'ici la fin de l'année, après les deux concours programmés en fin d'année. Un chiffre en augmentation de 30% par rapport aux années habituelles.

Pas de routine au programme

Le poste est ouvert à toutes les personnes disposant d'un bac ou d'un équivalent. Elles doivent être âgées entre 18 et 35 ans, et disposer d'un casier judiciaire vierge. "Venir chez nous c'est intéressant pour quelqu'un qui a envie d'un métier militaire, d'être au contact de la population, de travailler en équipe, d'avoir des responsabilités ne serait-ce que par rapport au fait de porter une arme à la ceinture et surtout, pour éviter la routine." Il faut aussi être disponible :

Pour candidater, les personnes intéressées doivent se rendre sur lagendarmerierecrute.fr. Des informations sont également accessibles auprès de la caserne de Caen au 02 31 35 93 36 et sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

