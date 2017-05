Formule 1 : un nouveau record pour le Normand Esteban Ocon (Force India) au GP d'Espagne

Le grand cirque de la Formule 1 était de retour en Europe ce dimanche 14 mai 2017, pour le grand-prix d'Espagne. L'Ébroïcien (Eure) Esteban Ocon y a brillé en décrochant une 5e place, son meilleur résultat en carrière.

Trois fois sixième, une fois septième et maintenant sixième. Esteban Ocon ne s'arrête plus d'étonner et de progresser dans ce début de saison de Formule 1. Le jeune pilote originaire d'Évreux (Eure) a signé une course sans-faute ce dimanche 14 mai 2017 pour s'adjuger une superbe cinquième place.

Toujours dans le top 10

Après un bon départ, Esteban Ocon a grappillé quelques places et a passé une course plutôt tranquille derrière son coéquiper chez Force India, Sergio Pérez, mais devant le pilote de l'écurie Renault Nico Hulkenberg. Dans les points à chaque course depuis le début de la saison, le Normand gagne deux positions et prend la 8e place du classement des pilotes avec déjà 19 points en 5 Grands-Prix

A LIRE AUSSI.

GP du Mexique: Esteban Ocon, le Français qui monte, qui monte...

Formule 1 : Le Normand Esteban Ocon (Force India) déjà dans le top 10 en Australie !