Calvados : le père abandonne ses deux jeunes enfants sur un parking

Un trentenaire ne supporte pas d'avoir été quitté par sa femme. De février à avril 2017, il multiplie les menaces de mort à l'adresse de son nouveau compagnon. Il a également délaissé ses deux jeunes enfants sur un parking. Il a été jugé vendredi 12 mai 2017.

Vendredi 12 mai 2017, un homme âgé de 35 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour menaces de mort réitérées, détérioration d'un bien appartenant à autrui et enfin délaissement de mineurs pouvant compromettre leur sécurité. Les faits se sont produits près de Condé-sur-Noireau (Calvados) de février à avril 2017.

Menaces de mort et de suicide

Au départ de sa femme, le prévenu perd la raison. Durant plus de deux mois il va multiplier de graves menaces envers celle-ci et son nouveau compagnon. "Je vais te saigner comme un porc", "je vous mettrai entre quatre planches", "Je le buterai, me suiciderai, comme ça elle n'aura plus personne" etc. Dans un accès de rage, il détériore la voiture de son rival à coups de pied.

Dimanche 23 avril 2017, la police est appelée par la femme pour violences conjugales. Le prévenu s'est présenté à son nouveau domicile, menaçant de tuer tout le monde et de mettre fin à ses jours si elle ne revenait pas. Il lui porte des coups avant de quitter les lieux, leurs deux enfants dans sa voiture.

"Il y a délaissement"

Plus loin, il abandonne les deux enfants âgés de 6 et 8 ans sur un parking. Toutefois, il en avertit très vite la mère qui part les récupérer. Aux enquêteurs il dira: "Je me suis promené dans la campagne pour faire baisser la pression." Après avoir porté plainte sa compagne désirera la retirer: "Il a pété les plombs, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est même un bon père."

Le procureur parle de conflit passionnel banal. "Ce qui l'est moins, c'est son attitude. Laisser deux jeunes enfants seuls sur un parking est grave. N'importe qui de malsain pouvait passer par là. Il y a délaissement." Sont requis 6 mois de prison avec sursis.

Prison avec sursis

A ce sujet, la défense rappelle la jurisprudence: "Pour qu'il y ait délaissement il faut qu'il y ait volonté d'abandonner définitivement. Or, il a très vite prévenu la mère et les enfants sont restés seuls fort peu de temps."

Finalement, l'homme écope de deux mois de prison avec sursis. En ce qui concerne l'accusation de délaissement, il est relaxé.

