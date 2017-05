Le Fort de Querqueville vendu 500 000 euros aux enchères à Évreux

Le fort de Querqueville, en rade de Cherbourg (Manche), a été vendu ce lundi 15 mai 2017 aux enchères, au tribunal d'Evreux (Eure), pour 500 000 euros. Il avait été mis à prix pour un montant dix fois moins élevé.

C'est un impressionnant hémicycle, "aussi grand que le Colisée de Rome", selon l'actuel co-propriétaire, Xavier Taburiaux. Le fort de Querqueville (Manche), et notamment sa partie centrale en arc de cercle, étaient mis à prix 50 000 euros ce lundi 15 mai 2017 au tribunal de grande instance d'Évreux (Eure). Six hectares de terrain, 6000 m2 de bâtis, que la Marine Nationale avait vendu en 2013 à deux investisseurs normands. Leur projet de complexe immobilier n'a pas pu se concrétiser, pour des raisons personnelles.

Une centaine de contacts

C'est donc aux enchères que s'est retrouvé ce fort militaire, en granit massif, construit sur ordre de Louis XVI au XVIIIe siècle. Un bien unique au monde, avec ses 55 chambres de tir qui donnent sur le large, conçues pour protéger l'entrée ouest du port de Cherbourg.

"Une centaine de personnes ont demandé des informations sur le site. Des curieux, mais aussi des investisseurs, des professionnels de l'immobilier qui sont déjà rompus à la rénovation de sites importants", note Xavier Taburiaux. Si le prix de départ était accessible, le site historique demande d'important travaux pour être exploité.

Un acheteur anonyme

Il a finalement été vendu 500 000 euros. Néanmoins, les "retardataires" ont dix jours pour formuler une surenchère, d'au moins 550 000 euros (soit 10% de plus). "La question m'a d'ailleurs été posée par un gros investisseur étranger qui a eu vent de l'affaire un peu tardivement", indique l'actuel propriétaire. Il s'agit d'une vente judiciaire au plus offrant. "D'un point de vue personnel, j'aimerais que le site soit ouvert au public. Je me tiens à disposition de l'acheteur pour lui fournir les éléments nécessaires en ce sens." L'identité de l'acheteur n'est pas encore connue.

A LIRE AUSSI.

Les oliviers millénaires d'Espagne, des trésors en danger

Vente des "cadenas d'amour" : un "morceau de Paris" aux enchères