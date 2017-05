Des taxis pour accompagner les vétérans aux commémorations du D-Day

L'association londonienne The Taxi Charity conduira, en taxi, les vétérans de la Seconde guerre mondiale lors des commémorations du Débarquemen, qui se tiendront du 4 au 8 juin 2017.

"C'est un véritable privilège d'être avec eux. Cela nous rappelle à chaque fois combien nous devons être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait". Ian Parsons est un chauffeur de taxi londonien. Depuis un an, il a rejoint l'association Taxy Charity For Military Veterans. Du 4 au 8 juin 2017, il va conduire des vétérans de la Seconde Guerre Mondiale lors des cérémonies de commémoration du Débarquement. "C'est marrant de voir la réaction des gens. La première chose qu'ils voient c'est cette procession de taxis, mais nous à l'intérieur on sait avec qui on se trouve et c'est toujours émouvant".

Fondée en 1948

L'association a été créée au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, en 1948, à l'initiative d'un groupe de chauffeurs de taxi qui voulaient faire quelque chose pour ces vétérans. "Il y avait au départ 50 taxis, aujourd'hui l'association en compte près de 200".

90 taxis participants

Du 4 au 8 juin, ce sont donc 90 taxis londoniens qui vont accompagner 103 vétérans entre Ouistreham, le mémorial Pegasus-Bridge à Ranville à Bayeux mis également à la Ville de Caen le 6 juin. "C'est la 2eme fois que l'association The Taxi Charity est accueillie à Caen. C'est important de réactiver la mémoire sur ces périodes sombres de l'Histoire. Il n'y a rien de pire que d'oublier", explique Patrick Nicolle, conseiller municipal à la mémoire et aux anciens combattants de la Ville de Caen.