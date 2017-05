Législatives à Cherbourg : Sonia Krimi (En Marche) maintient sa candidature et demande un vote des militants

Sonia Krimi, plébiscitée par les militants En Marche à Cherbourg (Manche), a décidé de maintenir sa candidature aux élections législatives, malgré l'investiture officielle de Blaise Mistler. Elle demande cependant un vote des adhérents.

Y aura-t-il deux candidats pro-Macron aux élections législatives à Cherbourg? C'est, pour le moment, le scénario qui se dessine. Alors que les militants du comité local d'En Marche avaient soutenu la candidature à l'investiture de Sonia Krimi, la commission nationale lui a préféré jeudi 11 mai 2017 celle de Blaise Mistler, ancien membre des Républicains.

Le lendemain, le comité local annonçait avoir déposé un recours contre cette décision auprès des instances parisiennes. Dimanche 14 mai 2017, c'est Sonia Krimi elle-même qui s'est exprimée, estimant être "la seule candidate qui peut remporter la circonscription de Cherbourg Cotentin".

Dans un communiqué, la candidate estime être une femme "libre", "engagée", "impliquée dans la société civile", et "issue de la diversité".

Un vote des adhérents

"Confortée dans mon engagement et massivement soutenue par des témoignages de tous horizons et de toutes sensibilités, je demande solennellement au candidat investi suite à un machiavélique calcul d'appareils au plus haut niveau, d'accepter un vote démocratique de nos adhérents locaux" poursuit Sonia Krimi.

Dans le cas où la Commission nationale refuserait ce processus de vote, la consultante en entreprise assure qu'elle confirme d'ores et déjà sa candidature, en tant que "femme libre représentante de la Majorité Présidentielle."

