Baseball : les Huskies de Rouen continuent leur saison parfaite

Dimanche 14 mai 2017, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) recevaient les Barracudas de Montpellier pour la 6e journée de championnat D1 de baseball. Un duel au sommet entre les deux ogres du championnat qui a tourné à l'avantage des Normands.

Personne ne fait plier les Huskies de Rouen (Seine-Maritime), pas même les Barracudas de Montpellier. Dans le duel qui a opposé les deux meilleures équipes de ce début de championnat, ce sont les Normands qui imposé leur loi sur leur terrain.

Dans le premier match, les Huskies sont un peu à la traine. Montpellier ouvre le score dans la 2e manche mais les Rouennais réagissent et égalisent. Dans la 6e, les Barracudas passent devant et laissent les Huskies sur le marbre. Il faut attendre la 8e manche pour que les Huskies égalisent à nouveau et à la fin de la 9e manche, les deux équipes sont toujours côte à côte. La 10e manche est décisive et penche en faveur des Rouennais qui prennent l'ascendant 5-4.

Dans le second match, Rojas, le lanceur vénézuélien des Barracudas, sème le doute chez les batteurs des Huskies et les deux premières manches sont nulles. Dans la 3e, les Rouennais flairent la faille et s'engouffrent dedans pour ouvrir le score. Dans la 4e, le doute s'installe chez Rojas et avec deux homeruns des Rouennais (Larry Infante et Bastien Dagneau), les Huskies enfoncent le clou avec trois nouveaux points. Et même si les joueurs de Montpellier reprennent un point en 5e, les Huskies marquent le coup de grâce en 7e avec un nouveau point puis bloquent le jeu jusqu'en 9e et remportent une nouvelle fois la victoire 5-1.

Les Huskies remportent donc deux nouvelles victoires qui s'ajoutent au compteur et cumulent 12 victoires pour 12 matches, un score parfait alors qu'il ne reste qu'une seule équipe à rencontrer, les Templiers de Sénart, 2e au classement. La rencontre est prévue le 4 juin à Senart mais avant, les Rouennais devront jouer le match retour face aux Ducks de Saint-Just le 21 mai, et surtout, le Challenge de France du 25 au 28 mai à Rouen et Montigny.

