Festival Rush à Rouen: de l'inédit!

Festival initié par le 106 et entièrement gratuit, Rush investit la presqu'île du Rollet à Rouen (Seine-Maritime) du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 avec une programmation originale misant sur la mixité des cultures.

Jean-Christophe Applincourt, directeur du 106, et Hindi Zahar, marraine de l'événement, ont choisi de mettre en avant des musiques hybrides, des recherches audacieuses qui marient les cultures. Il répond à nos questions:

Vous avez choisi comme marraine de ce festival Hindi Zahra, pour quelles raisons?

"C'est une tradition pour Rush d'avoir recours à un artiste ou à un journaliste pour parrainer l'événement. Cette personnalité enrichit en fonction de sa culture personnelle et de ses affinités artistiques la programmation.

Inviter Hindi Zahra était une évidence pour ce festival dont la thématique est celle du voyage. Hindi Zahra est une artiste franco-marocaine, elle était déjà venue il y a quelques années au 106 et porte en elle toute cette mixité culturelle qui est sa force. Elle a abordé ce thème sous l'angle de l'exil et nous montre que les hommes qui voyagent transportent avec eux de vraies richesses."

Quels seront les styles musicaux représentés?

"Nous présenterons des univers très différents: musique électronique, hip-hop, reggae, fanfare nouvelle orléans, cumbia ou rock. Ce que nous avons voulu promouvoir à travers ce festival, ce sont des mélanges innovants, des créations si originales qu'elles ne sont pas affiliées à des styles bien définis.

Cheveu et groupe Doueh réunit par exemple du rock psychédélique et de la musique du Sahara. Malgré ce grand écart musical apparent, ils se sont trouvés des affinités profondes et leur rencontre constitue pour chacun une plus-value. De même, Titi Robin et Mehdi Nassouli réunissent des styles qui de prime abord n'ont rien à voir: la musique gitane et la musique traditionnelle marocaine. Le résultat est tout à fait surprenant."

Quel message souhaitez-vous transmettre par ce festival?

"Ce festival gratuit de plein air nous donne la possibilité de faire connaître des artistes singuliers dont les propos sortent de l'ordinaire, des artistes qui se placent en dehors des standards. Ce festival urbain touche un public qui a le désir de s'ouvrir à de nouvelles choses, à une programmation audacieuse qui ne pourrait pas forcément être présentée au 106.

Ce festival nous offre plus de liberté. On y accueille tout aussi bien des figures de proue comme Rilès, Hindi Zahra, Toots and the Maytals, La Yegros, Bachar Mar-Khalife - mon coup de coeur - et Kery James que des découvertes comme Soul & Tropiques ou Sianna."

Pratique. Du 19 au 21 mai. Presqu'île Rollet à Rouen. Gratuit. www.le106.com

