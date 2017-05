JO-2024: la commission d'évaluation du CIO commence sa visite à Paris

Les onze membres de la commission d'évaluation du Comité international olympique (CIO) ont officiellement commencé dimanche leur visite de trois jours à Paris, pour étudier le dossier de candidature parisien à l'organisation des JO en 2024.

"L'être qui ne vient pas souvent à Paris ne sera jamais complètement élégant", a lancé en français le président de la commission olympique, le Suisse Patrick Baumann, lors de sa prise de parole.

Il a rappelé que Paris, tout comme Los Angeles, rivale de la capitale française dans la course pour les JO-2024, sont les premiers à bénéficier des réformes de l'Agenda 2020 du CIO, qui visent notamment à réduire les coûts d'organisation.

"Paris a une place spéciale dans le mouvement olympique", a ajouté Patrick Baumann, revenant sur l'histoire de la ville avec l'olympisme: la refondation en 1894 à la Sorbonne des anciens Jeux en des Jeux modernes, la naissance de Pierre de Coubertin dans cette ville et l'organisation de deux éditions des Jeux en 1900 et 1924.

"Notre équipe a un nouveau membre: le nouveau président de la République Emmanuel Macron. Il est investi aujourd'hui et il m'a demandé de vous adresser ses chaleureuses salutations", a pour sa part expliqué Tony Estanguet.

Il a confirmé que le président Macron espérait rencontrer les membres du CIO pendant leur visite et qu'il "sera avec nous dans l'aventure vers Lima, et espérons au-delà".

Cette première journée de la visite du CIO correspond à une période de transition politique en France, puisque le président élu Emmanuel Macron est investi dans la matinée.

Estanguet, triple champion olympique (2000, 2004, 2012) a été le dernier représentant de Paris 2024 à s'exprimer après Guy Drut, champion olympique 1976 et membre du CIO, Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Bernard Lapasset, coprésident avec Estanguet du comité de candidature, et la maire de Paris Anne Hidalgo.

La première journée de la visite est consacrée à des entretiens à l'hôtel de la délégation du CIO, avec les leaders de Paris 2024, ainsi que les acteurs engagés dans le dossier de candidature. Plusieurs thématiques telles que la vision, le concept, l'expérience ou encore l'héritage, seront abordées.

La visite du CIO se poursuivra lundi avec la visite sur sites, et mardi par une dernière demi-journée de travail, toujours à l'hôtel de la délégation.

La ville-hôte sera désignée par le CIO le 13 septembre à Lima.

