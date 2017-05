A Caen, plus d'une tonne d'obus neutralisée

Vendredi 12 mai 2017, 1,2 tonnes d'obus ont été mise au jour dans le centre de Caen à la suite de travaux. Une découverte peu banale.

Ils pensaient trouver 3 obus, ils en ont déterré...1,2 tonnes!

Vendredi 12 mai 2017, les démineurs du centre de Caen (Calvados) ont été appelés après la découverte de 3 obus sur un chantier dans le secteur de la Vallées des jardins à Caen. En fouillant un peu plus, ils ont déterré 73 munitions américaines datant de la Seconde Guerre mondiale soit 1,2 tonnes d'obus ! "On n'en trouve pas autant tous les jours, explique un démineur, ils étaient enfouis sous 10cm de terre. Normalement on en trouve plus souvent du côté des plages du débarquement".

Neutralisés prochainement

Les obus ont d'abord été identifiés comme transportables par les démineurs. Ils ont été emmené dans un dépôt pour être neutralisé "prochainement" dans un terrain militaire dans l'Est de la France.

