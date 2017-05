"FEMMES - Le Projet" : Mesdames, venez vous faire photographier !

Dans le cadre du projet national "FEMMES", toutes les femmes sont conviées à un shooting photo gratuit sur le secteur de Cherbourg (Manche). Le but : être soi-même devant l'objectif ! Quatorze villes de France y participent.

Photographier 1 000 visages de femmes, en noir et blanc, sans retouches, dans quatorze villes de France différentes. C'est le projet de Gildas Coric, un photographe professionnel installé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Le 14 janvier 2017, il a lancé cette idée originale, en vue de concevoir une exposition et un livre pour mettre en valeur les femmes d'aujourd'hui. "Au départ, le projet portait sur 100 femmes... Mais avec le succès des shootings, on dépassera le millier de portraits à la fin !" explique le photographe.

Le prochain shooting gratuit aura lieu ce samedi 13 mai, de 10h à 17h, à Huberville, entre Cherbourg et Valognes, chez Camille Grolleau, photographe partenaire de l'opération.

Être soi-même

"Le constat de départ, c'est que certaines femmes n'osent pas être elles-mêmes, par peur d'être jugées, moquées, insultées, explique Gildas Coris, l'idée c'est de dire : on n'est comme on n'est !" De 18 à 99 ans (et plus), mince, ronde, de toutes les couleurs de peau ou de toutes les catégories sociales, peu importe leur style, leur tenue : toutes les femmes sont invitées à prendre la pose !

14 villes étapes

Les villes étapes sont Saint-Nazaire , Angers, Nantes, Rennes, Lille, Montauban, Bordeaux, Toulon, Lyon, Thonon-les-bains, Versailles, Melun, Phalsbourg et donc Huberville, près de Cherbourg.

Pour participer, toutes les informations sont à retrouver sur le site de FEMMES - Le Projet.

