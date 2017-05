Granville champion académique de Course en cours

Vingt-quatre équipes de l'Académie de Caen ont disputé ce jeudi 11 mai 2017 la finale régionale de "Course en Cours", dans les locaux de l'IUT d'Alençon (Orne).

La finale régionale de la onzième édition de "Course en Cours" a été disputée ce jeudi 11 mai 2017 dans les locaux de l'IUT d'Alençon (Orne) par vingt-quatre équipes de l'Académie de Caen. Huit milles scolaires y participent à travers toute la France.

Mini-bolide

Dans cette compétition, des collégiens et lycéens doivent imaginer, dessiner, créer une voiture de course au format 1/14ème, pour que celle-ci soit la plus rapide possible.

Des finales dans 24 académies

Cette finale, c'est l'aboutissement de trois trimestres de travail pour Florian et son équipe du collège Normandie Maine à Ancinnes, près d'Alençon:

L'objectif, par ce concours ludique, est d'intéresser les collégiens et lycéens aux métiers de l'industrie explique Jean-Louis Malaval, directeur exécutif de Course en Cours:

Les équipes sont jugées par la rapidité de leur voiture sur une piste longue de vingt mètres, mais aussi sur le book de présentation de leur projet, ou encore le sponsoring.

Granville en finale nationale

L'équipe gagnante est celle du lycée de la Morandière de Granville (Manche). Elle ira représenter la Normandie à la finale nationale, qui sera disputée le 7 juin, au Stade Charléty, à Paris.

