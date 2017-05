Intoxication alimentaire à Rouen : les parents ne payeront pas les repas

Le 12 mai 2017 à 16:25 Par : Marie-Charlotte Nouvellon

Après l'intoxication alimentaire qui a frappé plus de 300 enfants des écoles de Rouen et Bois-Guillaume (Seine-Maritime) jeudi 27 avril 2017, les deux communes ont annoncé que les repas des jeudi et vendredi seraient déduits de la facture des parents.