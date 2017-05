Normandie : le taux de natalité continue de s'effondrer

Aucun département de Normandie n'est épargné. Selon une étude de l'INSEE, la baisse de la natalité en région est importante. Pourquoi ? Éléments de réponses.

36 000. C'est le nombre de bébés nés en Normandie en 2016 selon une étude rendue publique par l'INSEE, jeudi 11 mai 2017. C'est 750 de moins qu'en 2015.

Cette baisse de la natalité concerne tout le territoire depuis 2010 et particulièrement l'Orne (-2,8% par an), le Calvados (-2,4%) et la Manche (-2,2%). À noter qu'en 2016 toutefois, les naissances repartent à la hausse dans l'Orne et dans l'Eure.

Pour expliquer cette diminution du nombre de naissances, l'INSEE évoque deux pistes :

- les femmes en âge de procréer sont moins nombreuses : -1,2% entre 2010 et 2016 en Normandie, "soit une baisse deux fois plus importante qu'en France métropolitaine (-0,6%)".

- la fécondité de ces femmes diminue : en 2015, l'indicateur conjoncturel de fécondité* est de 1,93 enfant par femme en Normandie. Un chiffre en dessous du seuil de renouvellement des générations (2,1).

Pour consulter l'étude complète de l'INSEE, cliquez ici.

* L'indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. Par exemple, un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,9 enfant par femme en Normandie, signifie que cent Normandes donneraient naissance à 190 enfants.

