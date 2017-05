La mairie de Canteleu veut reconstruire deux écoles pour "désenclaver la Cité Verte"

Le 11 mai 2017 à 19:12 Par : Aurélien Delavaud

Les élus de Canteleu (Seine-Maritime) et le président de la Métropole Rouen Normandie ont présenté ce jeudi 11 mai 2017 un projet de reconstruction des écoles maternelle et primaire Flaubert. L'objectif est aussi de réintégrer dans la ville le quartier sensible qu'est la Cité Verte.