 Législatives : les candidats En Marche dans l'Orne

On connaît désormais les candidats investis par La République en Marche d'Emmanuel Macron sur la deuxième et sur la troisième circonscription de l'Orne. Il s'agit d'Ophélie Lerouge et d'Isabelle Boscher.

Ophélie Lerouge

Ophélie Lerouge était chargée de la communication d'En Marche, dans l'Orne, lors de la campagne présidentielle. Cette jeune Parisienne, totalement inconnue des électeurs, est installée dans le Perche. Elle est candidate sur la deuxième circonscription de l'Orne (L'Aigle/Mortagne).

Elle devrait avoir face à elle la députée sortante Véronique Louwagie, très ancrée sur ce territoire, qui a eu l'investiture Les Républicain, mais qui n'a toujours pas officialisé sa candidature.

Quatre autres candidats sont en revanche déclarés sur cette deuxième circonscription: Serge Delavallée pour le PS, Jean-Claude Marie pour La France Insoumise, Francine Lavanry pour le Front National et Pierre Ristic pour Europe Écologie Les Verts.

Isabelle Boscher

Isabelle Boscher, 51 ans, était la suppléante du député PS Yves Goasdoué qui a décidé de ne pas se représenter pour respecter la loi anti-cumul. Pressentie d'abord avec l'étiquette PS, puis avec les deux étiquettes PS et En Marche, elle est finalement investie par La République en Marche. Cette professeur agrégée de lettre connaît tous les dossiers en cours pour les avoir suivis avec Yves Goasdoué. Le député sortant, comme sa suppléante, avait appelé à voter Macron lors de la présidentielle.

Quatre, peut-être cinq, candidats sont également déclarés candidats sur cette troisième circonscription (Flers/Argentan) : le Républicain Jérôme Nury, le communiste Jean Chatelet, la Front National Katia Frémont, Arnaud Gautier pour Lutte Ouvrière, et un vraisemblable candidat EELV.

Pas d'investiture En Marche sur la première circonscription ?

La République en Marche n'a pour l'instant délivré aucune investiture sur la première circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront). Y sont actuellement candidats déclarés: Bertrand Deniaud (LR/UDI), Raymond Herbreteau (FN), François Tollot (PC), Martine Hamel (France Insoumise), Christine Calleja (Parti Chrétien Démocrate), Christine Roimier (droite et centre) et depuis quelques jours le député sortant Joaquim Pueyo (PS).

