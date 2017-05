Un roman d'amour du 19ème siècle avec comme toile de fond la Normandie

Le 11 mai 2017 à 18:41 Par : Gilles Anthoine

Une idylle au Pays de Caux est un roman redécouvert par le Comité des lettres de Grainville et d'Histoire de la vallée de la Durdent, basé entre Héricourt-en-Caux et Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime). Son auteur est un illustrateur parisien de la fin du 19ème siècle. Le comité réédite l'ouvrage et lance une souscription pour l'occasion.