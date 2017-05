Législatives : trois candidats En Marche sur six investis pour le Calvados

Le secrétaire général du parti d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, a annoncé jeudi 11 mai 2017 l'investiture de trois candidats La République en Marche, sur trois des six circonscriptions du Calvados, en vue des élections législatives de 11 et 18 juin prochains. Pour les autres, il faudra attendre.

Comme convenu, ce jeudi 11 mai 2017, le parti du nouveau président de la République, La République en Marche, a dévoilé la grande majorité des candidats investis sous son étiquette en France pour les prochaines élections législatives. Sur les 428 noms officialisés, trois concernent directement le Calvados.

Halphen confirmé

Comme prévu, l'ex-juge antiterroriste Éric Halphen, parachuté, a été investi sur la deuxième circonscription du département. Il aura notamment le soutien de la maire de Mondeville, Hélène Burgat.

Sur la quatrième circonscription, et comme pressenti, c'est Christophe Blanchet (MoDem), commerçant de 44 ans et maire adjoint à Merville-Franceville, qui se lance dans la course. Il doit d'ailleurs officiellement lancer sa campagne ce vendredi 12 mai à la villa Andry à Ouistreham.

Arbitrages en cours

Le troisième nom dévoilé concerne Bertrand Bouyx, pharmacien à Bayeux, âgé de 45 ans. Il sera candidat sur la cinquième circonscription.

"Pour les trois autres circonscriptions, il va encore falloir attendre un peu, assure Elisabeth Mailloux, référente départementale du parti présidentiel. Il y a encore quelques arbitrages à faire, des discussions à avoir. Mais tout sera décidé d'ici mercredi prochain au plus tard."

