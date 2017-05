L'Agenda en Normandie : jeudi 18 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

À partir de samedi 20 et jusqu'à samedi 27 mai 2017 c'est Le festival Jazz sous les pommiers à Coutances. Depuis 1982, le festival propose une programmation très éclectique qui va du jazz " New Orleans " à la musique électronique. Elle inclut également de nombreux spectacles de rue. Les artistes invités sont aussi bien des musiciens locaux que de grandes vedettes internationales. Infos et billetterie sur jazzsouslespommiers.com.

Ce samedi 20 mai 2017 retrouvez Chor'Hag à Querqueville dès 20h30. Cette association dynamique, composée d'une vingtaine de chanteurs et chanteuses, propose des interprétations de variétés française et internationale. Vous pourrez entendre des chansons de Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Mika, Stromae, Adèle… La salle reste à confirmer.

CALVADOS

La MJC de Vire et la Ville de Vire Normandie vous propose le 16e festival du jeu jusqu'à samedi 20 mai 2017. Animations gratuites et ouvertes à tous. des espaces jeu pour tous les ages, grands jeux en bois, une cafet', des animations scolaires et famille, un large programme à consulter sur le site de la MJC: mjc-vire.org ou en les contactant par téléphone au 02 31 66 35 10.

Samedi 20 mai 2017, pour clôturer la journée de la jeunesse, Le groupe Olifan sera en spectacle pour son concert ciné aventure "Myster Darius" pour jeune public à partir de 6 ans. Rendez-vous Rue Georges-Brassens au Bény Bocage. Plus d'infos et réservations au 02 31 09 04 54

ORNE

Vendredi 19 mai 2017 passez un moment convivial à l'occasion de la fête des voisins! Vous souhaitez organiser un événement dans votre quartier pour la Fête des Voisins? Flers Agglo vous accompagne dans la logistique. Kit de com (affiches, flyers, nappes, gobelets en plastiques, assiettes en carton…) de l'événement national à retirer auprès de la Direction Attractivité du Territoire de Flers Agglo. Plus d'infos: flers-agglo.fr

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 c'est le festival des arts floraux et paysagers à Cerisy Belle Etoile. Rendez-vous dans le domaine paysager pour découvrir les diversités du paysage et la Maison Familiale du Paysage. 80 exposants, quiz végétal, démonstration de constructions paysagères, animations pour les petits, olympiades des métiers et restauration sur place.