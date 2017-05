Nouveauté : Découvrez le premier album de Tess

A 22 ans, la chanteuse réunionnaise Tess a sorti, en janvier dernier, un premier album. Repérée sur internent, elle est la nouvelle sensation électro-pop.

Avec une maman réunionnaise et un papa métropolitain, Tess a grandi à Saint-Denis (La Réunion). Attirée par la danse quand elle était petite, elle prend ses premiers cours de guitare à l'âge de 14 ans. Inspirée par les artistes de sa génération comme Rihanna, Adèle, Bruno Mars, mais aussi Maroon 5 et Coldplay, la jeune réunionnaise compose très vite ses propres morceaux.

Elle a d'abord créé sa chaîne Youtube. Et c'est sur YouTube que le label "Choke Industry", producteur notamment de Lily Wood and the Prick, repère Tess en 2013. Des essais sont organisés à Paris, essais concluant qui donnent naissance à ce premier EP intitulé "TESS".

Sensation de l'électro-pop

De plus en plus considérée comme "la nouvelle sensation de l'électro-pop", Tess séduit par sa fraîcheur et la modernité de sa musique. "Love Gun" fait partie des cinq morceaux de ce premier album électro-pop: