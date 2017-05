Alençon : le fêtard enivré mord les policiers

Un jeune Alençonnais de 24 ans a été condamné jeudi 11 mai 2017 à six mois de prison ferme pour s'être présenté alcoolisé à l'entrée d'une discothèque d'Alençon (Orne), puis s'être rebellé face à la police.

Jordy Barthélémy, un Alençonnais âgé de 24 ans a été condamné jeudi 11 mai 2017 à six mois de prison ferme, auxquels s'ajoutent six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, par le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne).

Les faits

Le 26 mars 2017, il avait fêté le fait d'obtenir un CDI et il s'était présenté alcoolisé à l'entrée d'une discothèque d'Alençon. Il y avait été refoulé et s'était alors rebellé.

Intervention de la police

La police a dû intervenir mais le jeune homme a proféré des menaces racistes et a donné des coups de pied, craché et mordu les policiers. Il a aussi simulé un malaise qui a nécessité son transport par les pompiers à l'hôpital.

Récidive

Le jeune, en état de récidive avec une dizaine de mentions à son casier judiciaire, a été emmené à la prison du Mans dès sa sortie de l'audience du tribunal d'Alençon.