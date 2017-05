Poids lourd contre véhicule d'intervention sur l'A13 : l'appel à la vigilance de la SAPN

À hauteur de Troarn (Calvados), sur l'A13, un poids lourd a percuté un véhicule de chantier, mercredi 10 mai 2017, faisant deux blessés. La Société des autoroutes Paris-Normandie lance un appel à la vigilance.

Mercredi 10 mai 2017, vers 8h, un accident s'est produit sur l'autoroute A13 à hauteur de la sortie n°31 à Troarn, à l'est de Caen (Calvados). Un poids lourd a percuté un véhicule de la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), avec un agent à son bord.

Salarié du centre de Pont-L'Evêque et âgé de 45 ans, il a été transféré au CHU de Caen, choqué.

Accident dramatique en mars

Au lendemain de l'incident, la SAPN tient à alerter le grand public sur la sécurité autour des chantiers sur les autoroutes. "Cet événement, tout comme l'accident mortel de mars dernier qui a coûté la vie à notre collègue Bruno Delfosse sur l'A1, vient renforcer les appels de vigilance du groupe à l'égard des conducteurs, à l'approche des zones d'intervention, est-il ainsi écrit. L'anticipation et l'attention sont plus que jamais les attitudes à adopter pour respecter la vie de ceux qui oeuvrent au quotidien sur l'Autoroute pour le confort et la sécurité des automobilistes."

