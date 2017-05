Rouen : le SDF était aussi cambrioleur

Un cambrioleur a été jugé mardi 9 mai 2017 en comparution immédiate par le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime). Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis.

Le 6 mai 2017 à Rouen (Seine-Maritime), un homme ne peut plus dormir chez son frère qui l'héberge comme à l'accoutumée. Il n'y a plus de place. Il déambule alors dans les rues et, à l'instar des sans domicile fixe, il cherche un endroit tranquille pour y passer la nuit.

C'est ainsi qu'il repère un petit immeuble dont un des appartements semble inoccupé. Effectivement, la jeune étudiante qui y habite est absente depuis plusieurs semaines. L'homme pénètre dans l'immeuble à l'aide d'un badge dont on ne saura jamais d'où il provient, brise une fenêtre et s'introduit dans les lieux. Il est trois heures du matin mais un voisin vigilant entend le bruit du verre brisé. Il appelle la Police qui arrive bientôt et découvre le cambrioleur qui a déjà fouillé tout l'appartement. "Je ne suis rentré là que pour y dormir", dit-il.

Des bijoux sur lui

On a du mal à le croire quand les policiers le fouillent, découvrant sur lui des bijoux, un sac contenant une console et des jeux vidéo, ainsi que son propre téléphone portable. Il reconnaît alors son méfait, et précise avoir un peu bu. Pour ces faits, il a été jugé à Rouen mardi 9 mai 2017. "Le prévenu est manifestement entré dans les lieux pour voler", affirme le Procureur. Un casier judiciaire vierge incite la défense à dire que "le prévenu est inconnu de la justice et n'a jamais eu d'intention malveillante". Le Tribunal le condamne néanmoins à huit mois de prison avec sursis.