Calvin Harris collabore avec Katy Perry sur une nouvelle chanson

Le 30 juin 2017, Calvin Harris sort son album Funk Wav Bounces Vol. 1 qui met en vedette de nombreux artistes talentueux comme Katy Perry.

Mardi 9 mai 2017, Calvin Harris l'a annoncé sur Twitter et Instagram, c'est le 30 juin 2017 que son dernier disque Funk Wav Bounces Vol. 1 avec des pointures comme Ariana Grande, Travis Scott, Pharrell Williams, John Legend, Nicki Minaj ou encore Katy Perry.

Maintenant, oui, ces noms sont quelques-uns des plus grands artistes de 2017, il n'est donc pas surprenant que Katy soit présentée dans une des chansons de Calvin. Après tout, son nouvel album sort également cet été aussi. En revanche, Rihanna est la grande absente alors qu'ils ont partagé le titre "This is what you came for", peut être sera-t-elle présente dans le Volume 2.

Calvin Harris ft Frank Ocean & Migos - Slide