Mort de Samir à Rouen : une marche "pour connaître la vérité"

Après qu'un corps, très probablement celui du jeune Samir, disparu depuis plus d'une semaine, ait été repêché dans la Seine, sa famille réclame des explications et organise une marche blanche samedi 13 mai 2017.

"La vérité pour Samir". C'est ce que réclame sa famille après qu'un corps a été repêché lundi 8 mai 2017 dans la Seine. S'il n'a pas été formellement identifié pour le moment, la police confirme qu'il s'agit très probablement de celui du jeune homme, disparu à Rouen (Seine-Maritime) dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril 2017 sans laisser de trace.

Comprendre ce qui s'est passé

Après cette annonce, la famille organisera samedi 13 mai 2017 à 14h une marche blanche dans les rues de Rouen. Ils partiront de la place de l'Hôtel de ville pour aller jusqu'au pont Jeanne d'Arc, reprenant ainsi "les derniers pas de Samir".

L'objectif de cette mobilisation est d'attirer l'attention. "Nous voulons savoir pourquoi et comment un jeune homme de 28 ans peut mourir suite à une noyade dans la Seine alors qu'il rentrait chez lui et qu'une course de bateaux allait se dérouler sur le même lieu", précisent les proches.

"Pour que Samir ne soit pas mort pour rien"

Ils rappellent notamment que "la course (les 24 heures motonautique qui se déroulait ce week-end là, NDLR) n'a été décalée que de 40 minutes".

La famille indique avoir alerté par deux fois le procureur sur les conditions de cette enquête. Elle se mobilise pour que "la mort de Samir ne soit pas anodine et que l'affaire ne soit pas classée sans suite".

Les proches de Samir cherchent également à "alerter l'opinion publique pour que cela n'arrive plus jamais". "Pour que Samir ne soit pas mort pour rien, nous voulons demander la vidéosurveillance systématique de tous les ponts de Rouen enjambant la Seine".

A LIRE AUSSI.

Disparition de Samir à Rouen : le témoignage de sa soeur

Corps repêché dans la Seine à Rouen : il s'agirait de Samir, porté disparu

Rouen : un corps repêché dans la Seine