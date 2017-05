La Rochambelle à Caen franchit le cap du million d'euros collectés

Les organisateurs des courses pour tous à Caen (Calvados) et dans ces alentours, les Courants de la liberté dont la célèbre Rochambelle, ont annoncé mercredi 10 mai 2017, avoir franchi le cap du million d'euros collectés dans leur lutte contre le cancer.

C'est un pari qui oblige les organisateurs des Courants de la liberté à être très exigeants dans le montage financier de leur événement annuel. Mais un objectif qui paie. Depuis 2006, La Rochambelle, la célèbre course-marche sur 5 km, a d'ores et déjà permis de reverser plus de 875 000 € à la lutte contre le cancer. "7 € du montant des inscriptions sont reversés à cet effet", est-il expliqué dans un communiqué, mercredi 10 mai 2017.

Déjà 18 000 inscrites pour La Rochambelle

Les 125 000 € manquants pour franchir le cap du million d'euros collectés, viennent de l'être à un mois de l'épreuve, puisque l'édition 2017, programmée le samedi 10 juin attirera d'ores et déjà plus de 18 000 femmes dans les rues de Caen (Calvados). Elle demeure l'épreuve phare des Courants de la liberté en ce qui concerne les valeurs d'engagements défendues par les organisateurs.

Les fonds ont été versés à six projets sélectionnés par le Comité éthique de la Rochambelle : la Parenthèse Active (salle d'Activité Physique Adaptée au Centre François Baclesse), les Perruques du Coeur (service de prêt de prothèses capillaires au Centre François Baclesse), l'amélioration de l'accès au dépistage dans le Calvados par la location d'une mammobile par l'association Mathilde, les ateliers collectifs Nutrition et cancer du sein à la Polyclinique du Parc, les ateliers collectifs de Sophrologie à la Polyclinique du parc et la recherche sur la compréhension des cancers des ovaires par le service gynécologie du CHU de Caen.

A LIRE AUSSI.

Caen : une semaine de sport contre le cancer

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril