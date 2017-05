Vol de carte bleue à Caen : six mois de prison ferme

Il est 2h30 du matin le vendredi 5 mai 2017 lorsque la police municipale intervient sur un différent entre deux personnes dans les rues de Caen (Calvados). L'une d'elle, extrêmement alcoolisée, dit avoir été volée et frappée. De fait, l'individu qui se trouve à ses côtés détient sa carte bleue dans l'une de ses poches. Le mardi 9 mai 2017, il a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen pour vol en récidive.

Mardi 9 mai 2017, Souhail Staifa, âgé de 21 ans, a été jugé pour vol en récidive par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Placé sous mandat de dépôt depuis les faits datant de vendredi 5 mai 2017, l'audience s'est déroulée en comparution immédiate.

Abordé à la sortie du kebab

Vendredi 5 mai 2017, à 2h30 du matin, une altercation entre deux individus attire l'attention de la police municipale qui patrouille dans les rues de Caen. L'un d'eux, alcoolisé à l'extrême, accuse l'autre de lui avoir dérobé sa carte bleue. Celle-ci est effectivement retrouvée dans l'une de ses poches. Quelques heures plus tard, un peu dégrisé et malgré quelques trous de mémoire, l'homme est en état de raconter son histoire.

"J'ai mangé dans un kebab et à la sortie deux mecs m'ont proposé du cannabis. J'ai refusé et ils sont partis. C'est alors que je me suis aperçu que ma carte bleue, qui était dans la poche arrière de mon jean, avait disparu. Je les ai retrouvés et leur ai demandé de me la rendre, leur disant qu'ils ne me faisaient pas peur. L'un me la rendue : "Tiens et vas te faire foutre sale français !" Puis ils m'ont frappé, je suis tombé deux fois, bourré de coups de pied. J'étais sonné. Après ma carte avait de nouveau disparu."

"Il avait peur de perdre sa carte"

L'un des deux n'a pu être retrouvé, mais l'autre, présent à l'audience se défend : "C'est lui qui m'a passé sa carte pour ne pas la perdre tellement il était bourré. Si j'avais voulu la planquer, je l'aurais coincée entre mes fesses et pas laissée dans ma poche. Personne n'a levé la main sur lui. Je l'ai accompagné presque deux heures pour le calmer il en voulait à tout le monde, il avait la haine."

À la question du président "Il avait tous ses papiers sur lui, si c'était votre BA de la journée pourquoi ne pas les avoir mis également en sécurité ?" A cela, le prévenu ne répond pas. Il dit aussi ignorer l'identité de son comparse volatilisé.

Requalification en vol avec violence sollicitée

Le casier judiciaire peu reluisant du prévenu ne plaide pas en sa faveur (dix mentions en majorité pour vols). L'avocat de la partie civile demande 1 300 euros de dommages et intérêts (la victime souffrant de la mâchoire) et de ce fait une requalification en vol avec violence.

Quant à la défense, elle juge le dossier nébuleux : "S'il avait volé, il serait parti. Si des coups avaient été portés, la police les aurait constatés. Le récit de cette "victime" alcoolisée ne colle pas."

Sur ce point, le procureur est d'accord car aucun certificat médical n'a été porté au dossier. Néanmoins, le vol a bien eu lieu et au regard du passé de l'individu, il requiert un peine ferme.

Souhail Staifa écope de 6 mois de prison ferme et est maintenu en détention. Il devra verser 200 euros à la victime.

